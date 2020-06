Guanti e mascherine stanno rapidamente creando un nuovo problema ambientale

La pandemia di COVID-19 ha ridotto drasticamente le emissioni di gas serra, facendo prendere al nostro pianeta un bel boccone di aria fresca. Tuttavia, ha anche creato un nuovo problema ambientale derivato dalla presenza massiccia di mascherine e guanti in lattice che vengono gettati per terra senza alcuna remora.

Oceani, fiumi e fognature stanno per essere sommersi da mascherine usa e getta, guanti in lattice, flaconi di disinfettante per le mani e altri dispositivi per la protezione individuale. Sono diversi i gruppi che monitorano la situazione, e recentemente Opération Mer Propre, gruppo francese per la conservazione degli oceani, ha riferito di aver visto un numero maggiore di questi articoli nel Mar Mediterraneo.

Non si tratta di un solo problema europeo: numerose autorità cittadine negli Stati Uniti hanno segnalato che fognature e stazioni di pompaggio delle acque piovane sono state intasate con guanti in lattice e mascherine. Molte persone, infatti, stanno smaltendo questi oggetti attraverso il loro water. Sebbene non vi siano ancora dati ufficiali sulla portata del problema, l'Associated Press ha contattato 15 autorità cittadine negli Stati Uniti e tutti hanno riferito di aver avuto un numero significativamente maggiore di ostruzioni nelle fognature e problemi di drenaggio dall'inizio della pandemia.

Numerose organizzazioni di riciclaggio hanno esortato le persone a smaltire i loro dispositivi di protezione in modo sicuro. "Nessuno dovrebbe lasciare guanti di plastica usati e maschere per terra o nei cespugli", sottolinea David Biderman, direttore esecutivo della Solid Waste Association of North America (SWANA).