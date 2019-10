Guarda Bill Gates effettuare con nonchalance l'unboxing del Play Button di YouTube

Bill Gates è diventato uno YouTuber? Lo storico fondatore della Microsoft ha iniziato a fare video unboxing? Ma no, all'arzillo 64enne è bastato solamente caricare sporadicamente qualche video sulla piattaforma di Google per raggiungere il milione di iscritti.

Per questo motivo, come da regolamento, la società di Mountain View ha inviato a Bill Gates il Play Button d'oro di YouTube. Per maggiori informazioni sui "premi" previsti, vi rimandiamo al sito ufficiale di Google. Ricevuto il pacco dall'azienda californiana, Gates ha quindi deciso di effettuare un video unboxing per ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al suo canale YouTube ufficiale, dove ogni tanto pubblica video sulle sue attività e fornisce pure consigli di lettura.

Tuttavia, il fatto che ha scatenato la curiosità del Web (e garantito al video unboxing di superare un milione di visualizzazioni in pochi giorni) è la nonchalance con cui Gates ha aperto il pacco del Play Button di YouTube. Lo storico fondatore della Microsoft non è infatti sembrato molto interessato al premio, "liquidandolo" con un semplice "Oh, un milione. Ok". I commenti al video sono ovviamente esilaranti: c'è chi afferma che Bill Gates sia "l'unico YouTuber che può comprare YouTube" e chi sottolinea l'espressione fatta dall'arzillo 64enne all'apertura del pacco. In questo caso, il video che potete vedere tramite il player qui sopra descrive la situazione meglio di mille parole.