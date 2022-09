Guarda bene quest'illusione ottica, perché c'è un pescatore in barca

Dì la verità: hai un po' faticato nello scovare l'animale tra le zebre. D'altronde, le illusioni ottiche risultano interessanti perché in grado di stupire tramite pochi strumenti. Proprio questo è ciò che fa l'enigma del pescatore in barca.

Condivisa sul Web da Jagran Josh, l'immagine sembrerebbe inizialmente mostrare un pennuto che ha afferrato un signore. Tuttavia, in realtà all'interno dell'illusione ottica c'è anche molto altro, anche se a prima vista potrebbe non sembrare.

Online si è dunque diffusa una sfida da 11 secondi (puoi sempre pensare di attivare un timer relativamente al tuo smartphone, se hai intenzione di provarci), che richiede di trovare un pescatore in barca. Perché si ha a disposizione così poco tempo? Il motivo è da ricercarsi nel fatto che in realtà non si tratta di un'illusione poi così complessa, dato che è tutto in bella vista.

In questo caso basta infatti ragionare un po', come avviene nelle altre sfide in cui bisogna guardare da un'altra prospettiva. Insomma, come sempre le immagini di questo tipo sono in grado di "ingannarci", nonostante siano in realtà costituite da pochi elementi. Se vuoi scoprire a cosa si fa riferimento, potresti voler consultare la soluzione dell'enigma del pescatore in barca.

Per il resto, se ti stai divertendo con queste immagini e ne cerchi altre, potresti voler cercare l'iPhone nascosto.