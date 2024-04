Guarda gli ottavi di finale Champions League ed Europa League su Now: le offerte

Prenderanno il via stasera gli ottavi di finale di Champions ed Europa League: se nella coppa dalle Grandi Orecchie non ci sono squadre italiane protagoniste, per l’Europa League il discorso è diverso ed oltre al derby tra Milan e Roma c’è anche la sfida tra Atalanta e Liverpool.

Now, la piattaforma di streaming targata Sky, propone delle promozioni molto interessanti per seguire lo il grande sport presente nel listino della pay tv a prezzi modici.



VAI SUBITO ALL'OFFERTA In particolare, è degna di nota l’offerta sul Pass Sport che a 9,99 Euro al mese consente di seguire le tre grandi coppe UEFA, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a turno, tutta la Serie B e la Serie C, ma anche la Formula 1, il Moto GP, il grande tennis, il basket ed altro. L’occasione buona per non perdersi Real-City, ma anche PSG-Barcellona, Milan-Roma ed Atalanta-Liverpool.

A 6,99 Euro al mese invece è disponibile il bundle Pass Cinema + Pass Entertainment contenente le serie tv internazionali firmate HBO, gli show esclusivi di Sky Original (tra cui Pechino Express) ed i film più attesi, con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite.

