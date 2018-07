Guarda il video di questa casa francese realizzata grazie ad una stampante 3D

Stando alla BBC è la prima casa stampata interamente in 3D che venga abitata da una famiglia. Idealmente si tratta di un prototipo che sarà riprodotto su larga scala in futuro per l'edilizia popolare.

É una "normale" casa da ben quattro camere da letto, eppure di normale ha ben poco perchè è stata costruita grazie ad una stampante in 3D. Il costo dell'operazione? Il 20% in meno di una casa delle identiche dimensioni e fattezze, ma realizzata con tecniche di edilizia tradizionale.

Stando a quanto ha raccontato alla BBC Benoit Furet, il leader del progetto, ciò che rende ancora più interessante questa tecnica è la possibilità di impiegare soluzioni completamente diverse da quelle tradizionali. Grazie alla stampa in 3D è molto più semplice inventare spazi che non siano confinati dalle solite pareti verticali. Insomma, è possibile giocare più liberamente con le forme degli edifici inventando soluzioni più interessanti per gli architetti, oltre che più performanti in termini di vivibilità e consumo del suolo.

Quanto ci si impega per realizzare una casa utilizzando una stampante in 3D? Cinquantaquattro ore, più il tempo necessario per installare finestre e soffitto.

Il Comune di Nantes vuole replicare il progetto per l'edilizia popolare. Ma le ambizioni delle persone dietro all'iniziativa non si fermano qua. "Potremmo realizzare anche altri edifici pubblici, come i palazzetti per lo sport", ha raccontato all'emittente britannica uno dei progettisti coinvolti.

Ora una famiglia francese ha avuto accesso ad un tetto grazie a questo primo prototipo sperimentale. In futuro le persone in difficoltà che avranno accesso a soluzioni abitative definitive potrebbero essere sempre di più.

La Francia non è l'unica a mostrare i suoi progressi nel campo della stampa in 3D, in America una casa da 200 metri quadri è stata stampata in appena 12 ore, mentre a Milano ne è stata inaugurata una lo scorso aprile.