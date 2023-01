Guarda questo video di una telecamera che cade in un buco di ghiaccio in Antartide

Un team di ricercatori è andato in Antartide per studiare (e cercare) i ghiacci più antichi del Polo Sud. Questi reperti possono darci tantissime informazioni e uno degli scienziati del progetto, Austin Carter, ha recentemente condiviso uno straordinario video time-lapse di un viaggio nelle profondità di questo freddo luogo.

Potrete vedere il filmato in questione come sempre in calce alla notizia. L'opera è stata realizzata semplicemente mentre una telecamera viene spinta giù da un pozzo di 93 metri nelle Allan Hills dell'Antartide orientale. Il ghiaccio che si è formato qui è rimasto sepolto fino a due o tre milioni di anni fa e offre una visione straordinaria dell'ambiente del passato.

Pensate che i ghiacci potranno dirci molto, sia del passato che del futuro, e tra qualche secolo vedranno addirittura gli effetti della pandemia da Covid-19 (ma non come pensate). Il video proviene dal Center for Oldest Ice Exploration (COLDEX), che ha l'obiettivo di raccogliere dati sugli antichi record climatici in esso conservati e capire i cambiamenti del clima del passato.

Quello che faranno gli addetti ai lavori è semplice: prima analizzeranno la polvere e le minuscole bolle di gas intrappolate all'interno del ghiacciaio, per poi ottenere informazioni preziose sul clima negli ultimi milioni di anni. Inoltre gli scienziati sperano anche di capire quello che si trova al di sotto utilizzando radar che penetrano nel ghiaccio e sondaggi aerei... sperando che ce ne sia abbastanza.

Chissà che scopriranno.