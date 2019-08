Guarda un video su YouTube su come scovare i diamanti, ne trova uno giallo da 3,72 carati

Una donna texana durante la sua prima visita presso il Crater of Diamdonds state Park dell'Arkansas ha trovato un diamante giallo di quasi 4 carati, il tutto mentre guardava un video su YouTube in cui veniva spiegato come scovare le gemme preziose.

Secondo quanto affermato su un sito web dedicato, la ventisettenne Miranda Hollingshead avrebbe deciso di visitare il parco con la famiglia la scorsa settimana, alla ricerca di qualcosa di divertente da fare insieme ai propri cari. Il parco è noto per la scoperta di decine di migliaia di singoli diamanti nel corso dell'ultimo secolo e si trova ad un paio d'ore di distanza dalla sua abitazione.

La scoperta è ancora più curiosa se si conta che la giovane, mentre esaminava un'area, ha deciso di "sedersi all'ombra per guardare un video tutorial su YouTube dedicato alla scoperta dei diamanti". E' proprio durante la riproduzione del filmato che ha notato la massiccia pietra preziosa da 3,72 carati. "Ho guardato il mio ragazzo per un secondo, e quando ho spostato lo sguardo in basso ho notato questa gemma mescolata con altre rocce" racconta la ragazza.

Secondo l'esperto del parco, Waymon Cox, il diamante è venuto a galla a seguito delle recenti piogge. La pietra è di colore giallo ed ha le dimensioni di una gomma per le matite.

"Gran parte del terreno esaminato dalla signora Hollingshead è composto di rocce vulcaniche non depurate. Quando piove, il deflusso che scorre spesso lascia ghiaia sciolta, e talvolta diamanti, sulla superficie di queste aree. I diamanti hanno una lucentezza brillante e adamantina che li rende facili da individuare, e la signora Hollingshead si trovava nel posto giusto per vedere il diamante scintillare col sole" ha affermato Cox.

Quest'anno nel parco sarebbero stati trovati circa 320 diamanti, di cui 13 con un peso superiore al carate. Complessivamente, le pietre sono da 63,49 carati.