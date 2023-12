Guardante quanto è colossale il teschio di questo mostro marino di 150 milioni di anni

Dalle scogliere della Jurassic Coast, vicino a Dorset nel Regno Unito, gli scienziati hanno estratto il massiccio teschio di un "colossale mostro marino". Il teschio, lungo quasi 2 metri, apparteneva probabilmente a un rettile marino chiamato pliosauro, che vagava negli oceani circa 150 milioni di anni fa.

La sorpresa degli scienziati deriva dallo stato di conservazione del reperto, che offre un'opportunità incredibilmente rara per comprendere meglio come viveva questo gigante marino e come divorava le sue prede. "Il teschio è uno dei migliori fossili su cui abbia mai lavorato", ha dichiarato il paleontologo locale Steve Etches alla BBC. "Ciò che lo rende unico è la sua completezza."

Potrete osservare una foto del cranio della creature in calce alla notizia.

I pliosauri crescevano fino a circa 12 metri di lunghezza e, grazie alle loro enormi fauci piene di denti affilati come rasoi, potevano strappare in pezzi le loro prede con facilità, rendendoli predatori al vertice dell'oceano. "Il pliosauro era così massiccio che penso sarebbe stato in grado di predare efficacemente qualsiasi cosa fosse sfortunata abbastanza da trovarsi nel suo spazio", ha affermato Andre Rowe, dottorando in paleobiologia all'Università di Bristol. "Non ho dubbi che fosse una sorta di T-Rex sottomarino."

I pliosauri erano in grado di generare una forza stimata di 33.000 newton con le loro massicce fauci, circa il doppio della forza di morso di un coccodrillo marino e due terzi della forza di morso di un T-Rex.

Il teschio è stato scoperto dall'appassionato di fossili Phil Jacobs, che ha notato la punta del muso che sporgeva da una scogliera lungo la Jurassic Coast, un'area lungo la costa meridionale dell'Inghilterra nota per essere ricca di resti di varie creature incastonati nelle sue rocce. Ci sono voluti mesi a un team internazionale di scienziati per recuperarlo.

Insomma, un grande colpaccio... in tutti i sensi! Questo ritrovamento, però, non è il primo e in passato sono stati scoperti fossili simili.