Dove guardare Barcellona-Real Madrid in streaming? C'è la sorpresa gratis DAZN

È ormai tutto pronto per El Clásico: Barcellona e Real Madrid si apprestano infatti a sfidarsi nella serata del 19 marzo 2023. Tra l'altro, c'è anche una questione interessante da approfondire in termini di programmazione italiana, visto che c'è una novità da parte di DAZN.

A tal proposito, l'annuncio è arrivato direttamente mediante il portale ufficiale di DAZN, in cui si legge: "Barcellona-Real Madrid per la prima volta sul canale YouTube di DAZN con il format originale Coca-Cola Super Match". Di mezzo ci saranno dunque i commenti di Borja Valero, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta, Christian Vieri e de La Gialappa's Band.

"Alle ore 21:00 di domenica 19 marzo, in app e su YouTube si accenderà la sfida tra FC Barcelona e Real Madrid CF: seguendola in modalità Coca-Cola Super Match, tutti i tifosi potranno vivere le emozioni del grande calcio in modo innovativo e divertente, con la possibilità di chattare", prosegue la comunicazione ufficiale di DAZN.

Quest'ultima poi continua con la spiegazione che "rendere accessibile la partita più attesa del campionato spagnolo anche su YouTube si inserisce nel percorso di DAZN volto a incrementare ulteriormente la visibilità degli eventi sportivi". Va detto, però, che si fa anche riferimento al fatto che l'iniziativa è rivolta ai "tifosi che abitualmente fruiscono di contenuti sportivi in maniera cross-platform interagendo su più device".

Che questo significhi che risulterà possibile vedere la partita solamente avendo un abbonamento DAZN e che dunque il contenuto gratuito siano i commenti del succitato format? Che ci sia di mezzo una sorta di split screen? Questo non sembra essere del tutto chiaro attualmente, ma di fatto ci sarà la possibilità di seguire in qualche modo la partita tramite YouTube.

In ogni caso, che si tratti di una "telecronaca" o meno, questa volta ci sarà anche un format gratis di DAZN per seguire il tutto. Per il resto, a livello generale, la piattaforma in cui guardare in diretta le partite la conoscete: trovate già la pagina dedicata a El Clásico sul sito Web ufficiale di DAZN (abbonamento necessario).