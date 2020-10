Dove guardare Benevento - Napoli in TV e streaming

Mancano pochi minuti al via di Benevento - Napoli, la partita di Serie A in programma alle ore 15:00 di oggi, domenica 25 Ottobre 2020. La squadra di Gattuso se la vedrà con quella allenata da Filippo Inzaghi, in un derby tutto campano.

Dove guardare Benevento - Napoli

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma di streaming, che come noto è visibile anche sul canale DAZN1 su Sky.

L'applicazione di DAZN è disponibile per smartphone, PC, tablet ed anche su dongle come l'Amazon Fire TV Stick e Chromecast, oltre che su PlayStation 4 ed Xbox.

Se siete abbonati a Sky, però, dallo scorso anno è accessibile anche il canale satellitare DAZN1 che è integrato nell'offerta Sky DAZN e permette di guardare le partite senza essere legati alla connettività ad internet, dal momento che la trasmissione avviene tramite segnale satellitare.

Probabili formazioni Benevento - Napoli

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Il Napoli ha alle spalle la deludente prestazione di Europa League contro l'AZ Alkmaar, che ha vinto al San Paolo, mentre il Benevento è alla ricerca di punti preziosi.