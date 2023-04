I 50 anni della risonanza magnetica: Festeggiarli con immagini uniche

Come festeggiare i 50 anni della prima risonanza magnetica? Ci ha pensato un team internazionale degli Stati Uniti che, conoscendo l'importanza di un tale strumento diagnostico, ha raccolto la sfida di migliorarne la risoluzione, riuscendo ad ottenere le immagini più nitide mai catturate di un cervello. Un lavoro che ha richiesto ben 10 anni.

La risonanza magnetica (MRI), per chi non lo sapesse, è una tecnica diagnostica che, che sfruttando i campi magnetici prodotti da un grande magnete, è in grado di visualizzare il tessuto molle ed acquoso del nostro corpo, altrimenti difficile da catturare con una normale radiografia ai raggi X.

Tale tecnica diagnostica però, pur riuscendo a fornire una risoluzione sufficiente per individuare determinati tessuti patologici, come ad esempio un tumore cerebrale, non è comunque abbastanza nitida per visualizzare i dettagli microscopici all'interno dell'organo preso in esame per rivelarne così la sua organizzazione.

Per risolvere questo inconveniente, dopo decenni di lavoro di ricerca ed in concomitanza proprio con il 50° anniversario della prima risonanza magnetica, gli scienziati del Duke's Center for In Vivo Microscopy, insieme ai colleghi dell'Health Science Center dell'Università del Tennessee, dell'Università della Pennsylvania, di Pittsburgh e dell'Indiana, hanno generato scansioni del cervello di un topo con una risoluzione enormemente maggiore rispetto ad una tipica risonanza magnetica clinica per gli esseri umani.

Pensate che un singolo voxel di cui sono composte le nuove immagini, una specie di pixel cubico, misura appena 5 micron, ben 64 milioni di volte inferiore rispetto ad un voxel di una normale risonanza magnetica.

Questa nuova tipologia di MRI fornisce un nuovo importante passo avanti nel riuscire a visualizzare le complesse connettività dell'interno cervello con una risoluzione da record. I ricercatori hanno infatti affermato queste nuove intuizioni di laboratorio porteranno ad una migliore comprensione delle condizioni patologiche negli esseri umani, come il modo in cui il cervello cambia con l'età, la dieta o persino con malattie neuro-degenerative come l'Alzheimer.

Il Prof. G. Allan Johnson, autore principale dello studio e docente presso la Charles E. Putman University di radiologia, fisica ed ingegneria biomedica, ha affermato: "È qualcosa che è veramente incredibile. Possiamo finalmente iniziare a guardare alle malattie neurodegenerative in un modo completamente diverso".

Questo importante lavoro pubblicato recentemente sulle pagine del "Proceedings of the National Academy of Sciences", è il culmine di un enorme lavoro di ricerca, durato quasi 40 anni, presso il Duke Center for In Vivo Microscopy.

Rimanendo in tema, sapete che secondo gli scienziati, il nostro cervello funziona come un computer quantistico? D'altronde, anche il nostro pensiero si muove in una maniera del tutto particolare.