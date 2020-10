Guardare documentari naturali potrebbe scacciare via la noia e la tristezza

Uno studio dimostra come osservare video, film e documentari sulla natura possa portarci a provare sentimenti piacevoli e positivi spazzando via, in questo modo, anche la noia.

Quante volte, guardando un bel documentario naturale, siamo rimasti a bocca aperta osservando le forme, i colori, i modi di comportarsi e l’intelligenza di molti animali. Scrittori, poeti e artisti hanno da sempre cercato di imprimere nelle loro tele la bellezza e la varietà dei colori e delle forme naturali perché ne sono rimasti, loro stessi, affascinati. Ebbene, una ricerca pubblicata su Journal of Enviroment Psychology analizza l’effetto che questi documentari suscitano negli spettatori e di come siano capaci di sprigionare sentimenti positivi, riducendo quelli negativi, e di come, soprattutto, riescano a scacciare la noia. Per questo esperimento sono stati scelti dei volontari ed in essi è stato indotto uno stato di noia facendogli guardare un video dove veniva spiegato loro il funzionamento di una azienda di forniture per uffici.

Quando il volontario si trovava in uno stato sufficientemente annoiato, è stato quindi messo in onda un video con vari scorci diversi sulle forme di vita all’interno della barriera corallina. Il documentario è stato messo in onda su vari supporti più “semplici” come un televisore ed alcuni più sofisticati come dei VR. Ebbene, il risultato dell’esperimento ha messo in luce che osservare video sulla natura minimizzava i sentimenti negativi (quali, per esempio, la tristezza) dell’osservatore ma, soprattutto, erano un vero e proprio toccasana contro la noia. Supporti più sofisticati, come per esempio il VR, poi, accentuavano gli effetti ed i sentimenti positivi del documentario facendo connettere, in maniera ancora più forte, l’osservatore alla natura che vedeva riprodotta sugli schermi.

Per questa ricerca gli studiosi si sono avvalsi dell’esperto supporto della BBC Natural History Unit, un dipartimento della BBC che produce contenuti visivi riguardanti proprio la storia naturale o la fauna selvatica. Insomma, sembra proprio che guardare documentari naturali rinfranchi mente e spirito, scacciando sentimenti negativi e riuscendo ad eliminare la noia.