Guardare un film con una persona a distanza? Ci pensa Amazon Prime Video

Dopo avervi spiegato come scaricare film da Amazon Prime Video su Android, è arrivato il momento di dare un'occhiata a un'altra possibilità non di poco conto offerta dal popolare servizio di streaming. Quest'ultimo mette infatti a disposizione una funzione per guardare film con un'altra persona a distanza.

La possibilità a cui si fa riferimento è quella relativa all'organizzare un Video Party, ovvero creare una stanza, per poi invitare altri utenti a unirsi alla visione di un determinato contenuto. Si tratta di una funzionalità pensata, ad esempio, per consentire alle coppie di guardare insieme un film senza doversi per forza trovare fisicamente.

Risulta però importante sottolineare che anche amici e familiari potranno controllare il player, mettendo ad esempio in pausa la riproduzione, quindi è bene invitare solamente persone che si conoscono nella vita di tutti i giorni (così da evitare spiacevoli sorprese). Ogni persona può invece controllare le proprie impostazioni in termini di audio e sottotitoli. Il requisito più importante è quello che tutti i partecipanti siano abbonati ad Amazon Prime (o abbiano acquistato il contenuto).

Se vi interessa questa possibilità, tutto ciò che dovete fare è avviare l'app di Amazon Prime Video, accedere al titolo di cui volete prendere visione e premere sull'opzione "Video Party", così da poter poi dare un nome alla chat e avviare la visione (invitando gli altri). Per maggiori dettagli sulla quesitone, potrebbe interessarvi approfondire direttamente quanto indicato sul portale ufficiale di Amazon Prime Video.