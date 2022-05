Dove guardare la finale di Coppa Italia Juventus-Inter in TV e streaming?

Si assegna questa sera il primo trofeo della stagione che si sta per concludere. Allo Stadio Olimpico di Roma, infatti, si troveranno di fronte la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi che come noto è in gioco anche per il campionato.

Da questa stagione, come noto, i diritti tv della Coppa Italia sono passati a Mediaset dopo svariati anni in cui erano stati di proprietà della Rai.

Per l'occasione, il Biscione metterà in campo tutte le sue tecnologie per garantire un'esperienza di visione quanto più possibile all'avanguardia.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21, quando su Canale 5 in esclusiva si potrà seguire il big match commentato da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, accompagnati dagli inviati di bordo campo Alessio Conti, Gianni Balzarini, Marco Barzaghi, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Ovviamente, la partita potrà essere seguita anche in streaming sul sito web ufficiale di SportMediaset e su Mediaset Infinity, a costo zero e senza spese extra.

A seguire, Mediaset proporrà uno studio condotto da Monica Bertini e con Riccardo Ferri, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella , Brozovic, Calhanoglu, Perisic. Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.