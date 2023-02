Dove guardare la Formula 1 2023? Ecco i GP che saranno trasmessi in chiaro

È stata presentata ieri la nuova stagione motori 2023 di Sky Sport, che si preannuncia ricchissima con oltre 320 gare tra MotoGP, Formula 1, Superbike, WRC ed altre competizioni. Alcune di queste saranno trasmesse anche in chiaro sul canale gratuito satellitare TV8.

Sky ha infatti evidenziato che trasmetterà 23 gare in esclusiva di Formula 1 su Sky Sport, mentre cinque potranno essere viste in chiaro anche da coloro che non hanno un abbonamento attivo al pacchetto sportivo. Si tratta dei gran premi di Imola, Spagna, Ungheria, Monza e Città del Messico, che saranno trasmessi su TV8.

I restanti potranno essere visti in esclusiva in diretta su Sky Sport F1, o in alternativa in differita sempre sul canale gratuito.

Per quanto riguarda la MotoGP, Sky trasmetterà in totale le 21 gare tutte in esclusiva su Sky Sport. Di queste, sei potranno essere viste in chiaro su TV8: Spagna, Italia, Olanda, Gran Bretagna, San Marino, India.

Insomma, è tutto pronto per i rombi di motori più amati dagli spettatori: si parte il 5 Marzo 2023 con il GP del Bahrein, dove avremo un primo assaggio delle nuove monoposto che nelle scorse ore hanno già sfrecciato durante le prime sessioni di test che hanno convinto alcuni e preoccupato altri.