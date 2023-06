Ecco dove guardare il lancio del primo volo spaziale commerciale italiano

Il 29 giugno 2023 sarà un momento storico per l'Italia e per l'esplorazione spaziale. L'Aeronautica Militare Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche si preparano per il primo volo spaziale commerciale italiano, a bordo della missione 'Galactic 01' di Virgin Galactic.

L'equipaggio salirà a bordo del VSS Unity per un volo di 90 minuti. Durante questo tempo, gli addetti ai lavori condurranno una serie di esperimenti scientifici suborbitali. In questo caso la cabina del VSS Unity sarà trasformata in un laboratorio scientifico suborbitale, fornendo l'ambiente ideale per condurre gli esperimenti e permettendo al team di interagire con le strumentazioni indossabili.

La missione, come già detto, ha diversi obiettivi chiave. Prima di tutto, saranno condotti 13 esperimenti che esamineranno la termofluidodinamica, la biomedicina e lo sviluppo di materiali innovativi e sostenibili in condizioni di microgravità. Inoltre, verranno raccolti dati attraverso esperimenti, sensori indossabili e strumentazione sia a gestione attiva che passiva.

Il mondo intero potrà seguire questa missione storica in diretta streaming cliccando qui. Questo è solo l'inizio di una nuova era di esplorazione spaziale, e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro. Nel frattempo non vediamo l'ora di vedere il colonnello Walter Villadei, comandante della missione, il tenente colonnello Angelo Landolfi, medico dell'Aeronautica Militare Italiana, e l'ingegnere e ricercatore Pantaleone Carlucci volare insieme.