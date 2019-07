Guardare Netflix in ufficio? Un tool lo maschera da Google Hangouts per ingannare il capo

In piena febbre da binge watching ma c'è quella brutta storia che il vostro datore di lavoro non è esattamente felice che ti guardi le tue serie preferite in ufficio? Ora c'è una estensione che camuffa Netflix per farlo sembrare una conferenza su Google Hangouts.

Si chiama Netflix Hangouts ed è una estensione per Chrome pensata per i dipendenti più scansafatiche e disonesti. Premendo il pulsante dell'estensione, la schermata di Netflix viene immediatamente rimpicciolita e inserita all'interno di una finta video chiamata con tanto di tre attori preregistrati per rendere la cosa ancora più verosimile.

Se passa il boss, ecco che la vostra serie preferita diventa impercettibile ad un occhio poco attento. Completamente a prova di bomba. O quasi. Ecco, facciamo che noi non garantiamo nulla.

Dietro l'estensione Netflix Hangouts, spiega The Vege, c'è uno studio che si chiama Mschf Internet Studios. La stessa azienda dietro incredibili stranezze del web come una estensione con un avatar virtuale che deperisce progressivamente, finendo per morire, via, via che si aprono nuove schede sul browser. Si chiamava Tabagotchi.

The Verge nel riportare la notizia specifica che non si prende nessuna responsabilità nel caso in cui veniate beccati ad usare Netflix Hangouts finendo licenziati. Neppure Everyeye.it, per la cronaca.