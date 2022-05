Guardare pubblicità per risparmiare sull'offerta telefonica? Un operatore ci prova

Mentre sul mercato italiano si affaccia il nuovo operatore telefonico Elimobile, anche all'estero si tentano strade diverse da quelle classiche. Infatti, si punta a consentire alle persone di guardare pubblicità per risparmiare sull'offerta telefonica.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e CNET, l'operatore telefonico statunitense Boost Mobile sta provando a offrire agli utenti questa possibilità. Più precisamente, come fatto notare anche dalle fonti, la strada che si sta cercando di seguire è quella di effettuare una sorta di "gamification", prendendo spunto per certi versi da meccanismi legati ai videogiochi mobile.

Avete presente quei titoli in cui è possibile ottenere benefici guardando video pubblicitari? Si tratta ormai di una pratica "consolidata" a livello di mobile gaming, ma ora Boost Mobile vuole applicarla al mondo delle offerte telefoniche. Ovviamente, però, come ben potete immaginare, ci vuole tempo per ottenere il giusto numero di monete.

Per intenderci, un Boost Coin equivale a un cent e guardando un video di diversi secondi si possono ottenere 2 Boost Coin. Un giro della ruota della fortuna, invece, può garantire da 5 cent a 5 dollari. Insomma, potrebbe volerci parecchio tempo per raggiungere una buona cifra, ma risultava interessante notare l'esistenza del progetto legato agli Stati Uniti d'America, che tra l'altro sembra mirare a offrire "sconti" di questo tipo anche per quel che riguarda l'acquisto degli smartphone.