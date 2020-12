Ecco dove guardare in streaming l'eclissi solare totale del 14 dicembre

Lunedì 14 dicembre coloro che abitano in alcune parti del Cile e dell'Argentina avranno l'occasione di osservare un'eclissi solare totale. La Luna, infatti, coprirà il disco solare per 2 minuti e 10 secondi.

L'eclissi totale inizierà nel primo pomeriggio alle 14:32 (ora locale), attraversando il Pacifico, prima di raggiungere il Sud America, e terminerà alle 17:54 nell'Atlantico. L'ombra della Luna si sposta a quasi 10.000 chilometri all'ora e avrà un diametro di 90 chilometri. Chi non è di queste zone, potrà gustarsi l'evento grazie a dei canali streaming dedicati. Come il canale youtube dell'Instituto de Astrofísica UC in Cile.

Mentre in Cile e Argentina si potrà osservare un'eclissi totale, gli abitanti della Bolivia, Brasile, Ecuador, Perù, Paraguay, Uruguay e Antartide potranno osservare un'eclissi parziale. La prossima stagione delle eclissi sarà tra la fine di maggio e l'inizio di giugno: la prossima eclissi lunare totale sarà il 26 maggio, mentre un'eclissi anulare si verificherà il 10 giugno e sarà visibile in Canada.

La prima registrazione video di un'eclissi solare è stata effettuata il 28 maggio 1900, quasi 120 anni fa. Il video (che potrete osservare qui) dura un minuto ed otto secondi e viene mostrata la Luna che copre completamente il Sole, prima di muoversi e tornare nella sua posizione originale. Da allora, l'uomo non hai mai più smesso di osservare questi incredibili eventi.