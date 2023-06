Si può guardare la WWE su Amazon Prime Video? Ecco l'opzione

Alcuni tra di voi si ricorderanno di quando Giacomo Valenti e Christian Recalcati commentavano la WWE su Italia 1. D'altronde, gli appassionati del grande wrestling in Italia non mancano di certo anche grazie a quei momenti, che si possono continuare a vivere oggi tramite le voci di Luca Franchini e Michele Posa, anche su Amazon Prime Video.

In che senso? Se siete soliti prendere visione delle puntate WWE su DMAX, saprete bene che il Godzilla e il Bardo ripetono spesso che l'unica piattaforma di streaming che include l'intrattenimento italiano che ruota attorno alla WWE è Discovery+. Questo è vero, ma perché allora in questa sede stiamo facendo riferimento alla piattaforma di Amazon? Semplice: su Prime Video c'è anche un canale legato a Discovery+.

Sì, avete capito bene: grazie ai cosiddetti Amazon Prime Video Channels, risulta possibile abbonarsi, direttamente all'interno di Prime Video, ai contenuti del canale Discovery+ Intrattenimento. Tra l'altro, usualmente per gli abbonati Prime è anche possibile usufruire di un periodo di prova gratuita prima eventualmente di sottoscrivere il tutto (di solito il prezzo è di 3,99 euro al mese).

Una volta effettuato quest'abbonamento, non dovrete scaricare l'app di Discovery+ per prendere visione dei contenuti della WWE, dato che questi ultimi si potranno gustare direttamente da Amazon Prime Video. Per intenderci, all'interno del catalogo di quest'ultimo, chiaramente contestualmente alla succitata proposta Discovery+ Intrattenimento, ci sono WWE RAW, WWE SmackDown e WWE NXT.

Insomma, di fatto la WWE in Italia si può guardare anche nella comodità del player di Amazon Prime Video, per quanto sia necessario un ulteriore abbonamento a Discovery+ Intrattenimento e si debba poi andare a scorrere tra miriadi di puntate nella scheda dei singoli show.