Guardate 9 robot Mini Cheetah del MIT divertirsi in un parco a Cambridge

Ultimamente si stanno facendo importanti progressi nel campo della robotica. Basti pensare ad aziende come Agility Robotica e Boston Dynamics, giusto per citarne due. Tuttavia, probabilmente il video che stiamo per mostrarvi oggi mostra qualcosa che non avete ancora mai visto.

In particolare, il Biomimetic Robotics Laboratory del Massachusetts Institute of Technology ha pubblicato il filmato che potete vedere tramite il player presente qui sopra, in cui si vedono 9 simpatici robot a quattro zampe divertirsi in un parco in quel di Cambridge, in Massachusetts.

Questi robot hanno un peso di 9 chilogrammi e, come d'altronde si può vedere nel filmato, sono piuttosto agili nell'effettuare salti all'indietro, correre, camminare e molto altro. Durante questi test, i Mini Cheetah sono anche riusciti ad eseguire alcune azioni in modo quasi sincrono.

Da non sottovalutare il fatto che i Mini Cheetah hanno a più riprese dimostrato di riuscire a camminare su terreni sconnessi, riuscendo sempre a mantenere una buona aderenza. Insomma, il MIT sembra essere riuscito a raggiungere un buon livello per quanto riguarda questa tecnologia.

Il filmato sta già riscuotendo un buon successo su YouTube, visto che ha da poco superato 1 milione di visualizzazioni. Per maggiori dettagli su questi robot, vi rimandiamo a questa pagina dedicata ai Mini Cheetah.