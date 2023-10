Guardate quella bellissima fotografia della Terra a 160.000 km di distanza!

Sono tante le foto che possiamo osservare del nostro pianeta, ma non tutte sono state scattate da un veicolo spaziale a 160.000 chilometri di distanza! La "Moon Sniper", una missione spaziale lanciata dall'Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giapponese (JAXA), ha recentemente inviato una foto del genere, offrendoci una prospettiva raramente vista.

Questa missione, nota anche come SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), ha l'obiettivo ambizioso di atterrare sulla Luna con una precisione mai vista prima, cercando di colpire un'area specifica entro un raggio di soli 100 metri. A differenza delle missioni precedenti, che miravano a vasti territori lunari, SLIM punta a dimostrare che è possibile atterrare esattamente dove gli scienziati lo desiderano.

Prima di questo storico atterraggio, nel suo "tempo libero" (ovvero in viaggio dal nostro pianeta al satellite) SLIM ha scattato una foto della Terra da una distanza di circa 160.000 chilometri per verificare il corretto funzionamento della sua fotocamera. Sebbene JAXA non abbia ancora annunciato la data esatta dell'atterraggio previsto, si prevede che la sonda impiegherà tra i 3 e i 4 mesi per raggiungere la Luna dal nostro pianeta.

Questa missione rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia di atterraggio spaziale e potrebbe aprire nuove porte per future esplorazioni lunari. Il nostro vicino cosmico più prossimo ultimamente ha ricevuto molte visite: dall'India, che purtroppo sembra aver perso i suoi esploratori, alla Russia - che non è però riuscita ad atterrare.