Guardate questa cascata scorrere al contrario e sfidare la gravità

A causa del clima caratterizzato da vento forte e piogge torrenziali, in una delle riserve naturali più belle del New South Wales, il Royal National Park di Bundeena in Australia, l’acqua di due delle cascate presenti lungo le scogliere a picco sull’oceano (che raggiungono i 100 metri di altezza) ha iniziato a scorrere al contrario.

Questa scena spettacolare è stata ripresa da 7NEWS Sydney e da molti altri canali, che l’hanno condivisa immediatamente su social come Facebook e Twitter facendo impazzire gli utenti. I venti di burrasca capaci di soffiare fino a 74 chilometri all’ora hanno colpito a lungo la costa a sud di Sydney, costringendo le cascate a salire anziché scendere. Ad aggiungersi allo spettacolo è stato l’arcobaleno formatosi sopra le scogliere.

Queste condizioni meteorologiche hanno però anche un lato molto negativo: il Bureau of Meteorology australiano si è trovato costretto a diramare due ordini di evacuazione a causa delle inondazioni, mentre diverse migliaia di persone sono rimaste senza elettricità. Un disastro che si aggiunge a quello di inizio 2020, ovvero gli incendi che hanno portato ben 113 specie animali vicino all’estinzione e distrutto un quinto delle foreste del continente.

Le “cascate inverse” in Australia sono state avvistate anche al Kamay Botany Bay National Park vicino a Kurnell, dando la possibilità di vedere questo strano fenomeno in più posti. In passato sono state avvistate anche in Islanda presso le Rjúkandi Waterfalls; in India alle Amboli Falls e nel Peak District in Inghilterra.