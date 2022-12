Guardate come Hubble continua a stupirci: Questa volta 'ci vede doppio'

Il telescopio spaziale Hubble, della NASA/ESA, continua a scrutare l'Universo e, anche dopo decenni di immagini spettacolari, non smette di lasciarci senza fiato. Questa volta ha catturato un particolare ammasso interstellare, di 100 milioni di anni, "raddoppiando" il risultato. Guardate che spettacolo!

Sebbene le due immagini (che trovate a fine articolo) possano sembrare molto diverse tra loro, in realtà rappresentano lo stesso oggetto cosmico: l'ammasso globulare noto come NGC 1850. Hubble ha infatti scattato entrambe le immagini con lo stesso strumento, ma sono stati utilizzati filtri diversi, con colori differenti per studiare particolari lunghezze d'onda della luce emanata.

L'immagine sul blu include infatti un po' di luce nel vicino infrarosso, insieme alla luce visibile (quella che i nostri stessi occhi possono percepire), mentre l'immagine sul rosso copre una gamma molto più ampia dello spettro, dal vicino ultravioletto (ideali per rilevare la luce delle stelle più calde e più giovani) fino ad arrivare al limite dell' infrarosso.

Il soggetto della foto, che si trova a circa 160.000 anni luce di distanza da noi, occupa una porzione di spazio nella Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, nota per essere luogo di nascita di miliardi di stelle.

Inoltre, come è possibile notare chiaramente nelle immagini, tipico degli ammassi globulari è un insieme concentrato di stelle, tenute insieme dalla reciproca attrazione gravitazionale. A differenza poi della nostra Via Lattea, nel caso specifico di NGC 1850, siamo di fronte ad un agglomerato stellare con corpi celesti relativamente giovani.

Alcune curiosità: la massa di NGC 1850 è circa 63.000 volte quella del Sole ed il suo nucleo ha un diametro di circa 20 anni luce. Al suo interno, a far "compagnia" ad un buco nero, sono presenti circa 200 giganti rosse e molte stelle blu più luminose (visibili sulla destra nella seconda immagine) che bruciano con maggiore intensità delle altre, destinandole ad una prematura fine.

Non resta quindi che ammirare la splendida coppia di foto, che potete godere alla massima risoluzione direttamente dal sito ufficiale del Goddard Space Flight Center della NASA. Un Universo pieno di stelle che, giorno dopo giorno, ci lascia senza parole grazie anche ad Hubble che continua a regalarci immagini uniche.

Crediti immagine: NASA, ESA e N. Bastian (Donostia International Physics Center); Elaborazione: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)