Guardate cos'è riuscito a scovare Hubble: Una galassia minuscola e lontanissima

Il telescopio Hubble NASA/ESA continua a stupirci. E lo fa lasciandoci ogni volta a bocca aperta con le meravigliose immagini del cosmo che ci regala. In questo caso, grazie ai suoi potenti strumenti scientifici, è riuscito a catturare qualcosa di impercettibile. Una piccola e lontana galassia nella costellazione del Corvo. Scopriamola insieme.

UGCA 307, questo il suo nome scientifico, pare come essere sospesa su uno sfondo composto da altre galassie in lontananza, che fanno da meraviglioso contrasto. Quello che risalta maggiormente è come sia costituita da una fascia diffusa di stelle, con bolle rosse di gas che identificano le regioni di formazione stellare, importantissime per gli astronomi ed astrofisici impegnati nello studio delle origini dell'universo.

Com'è possibile notare dalla foto in calce, UGCA 307 appare solo come una piccola macchia di stelle, una minuscola galassia nana senza una struttura ben definita, che sembra quasi assomigliare ad una coltre di nebbia di passaggio in quella porzione di spazio.

Possiamo ammirare un'immagine così ben definita grazie all'Advanced Camera for Surveys (ACS) di Hubble, un importante strumento scientifico installato sul telescopio nel 2002, durante una fondamentale missione di manutenzione che ha sostituito uno dei suoi strumenti originali, la Faint Object Camera dell'ESA.

Questa bellissima immagine, oltre ad essere una meraviglia per gli occhi, fa anche parte di un importante progetto Hubble volto all'esplorazione di tutte le galassie vicine conosciute, fornendo così informazioni fondamentali sul nostro "vicinato" galattico.

Un lavoro instancabile che "il telescopio con gli occhiali" ha svolto più che egregiamente, studiando quasi tre quarti delle galassie a noi vicine in modo sufficientemente dettagliato da riuscire ad individuare le stelle più luminose e costruire un modello delle stelle che popolano ogni galassia.

Come accennato in precedenza, la "mini" galassia UGCA 307 si trova a circa 26 milioni di anni luce dalla Terra, precisamente nella costellazione del Corvo, una piccola costellazione meridionale, una delle 88 moderne ed anche una di quelle elencate dall'antico Tolomeo.

Non resta quindi che osservare la nuova splendida immagine di Hubble che, come sempre, potete ammirare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale del Goddard Space Flight Center della NASA.

Inoltre, se non siete ancora paghi delle meraviglie dell'universo, ecco un'altra foto incredibile di Hubble, oppure guardate che evento cosmico rarissimo ci ha regalato il James Webb Space Telescope.