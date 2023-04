Guardate cos'ha catturato il James Webb: Un'incredibile fusione galattica

Guardate che immagine incredibile ci ha regalato il telescopio spaziale James Webb della NASA/ESA/CSA. Un'esplosione di luce che ci lascia quasi senza fiato per la sua perfezione. La protagonista della foto è la galassia Arp 220, che illumina la scena proprio come un faro in mezzo ad un mare di galassie.

In realtà, la foto rappresenta ben due galassie a spirale in procinto di fondersi, un evento cosmico spettacolare, con Arp 220 che risplende maggiormente nella luce infrarossa, una lunghezza d'onda ideale per i potenti strumenti del JWST.

Pensate che è classificata come una galassia infrarossa ultraluminosa (o ULIRG), con una luminosità di oltre un trilione di nostri soli. In confronto, la nostra galassia, la Via Lattea, ha una luminosità molto inferiore, "solamente" di qualche decina di miliardi di soli.

Situata a 250 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione del Serpente, Arp 220 è il 220° oggetto dell'Atlas of Peculiar Galaxies (Atlante delle galassie peculiari), un catalogo astronomico di galassie peculiari compilato da Halton Arp. Inoltre, è anche l'ULIRG più vicino a noi e la più luminosa delle tre fusioni galattiche a noi prossime.

Questa incredibile collisione di due galassie a spirale, che possiamo ammirare nella foto in calce, è iniziata circa 700 milioni di anni fa, scatenando un'enorme esplosione di formazione stellare. Circa 200 enormi ammassi risiedono in una regione densa e polverosa di circa 5.000 anni luce di diametro.

Pensate che la quantità di gas espulsa in questa minuscola regione è uguale a tutto il gas presente nell'intera galassia della Via Lattea.

Nell'immagine, grazie alla precisione degli strumenti NIRCam e MIRI, è inoltre possibile notare in periferia deboli "code di marea", o materiale estratto dalla gravità delle galassie, rappresentate in blu. Il materiale organico, che appare in flussi e filamenti, è invece presente in colorazione rosso-arancio.

Non resta quindi che ammirare questa nuova splendida immagine del James Webb Space Telescope che, come sempre, potete osservare alla massima risoluzione visitando il sito ufficiale della NASA.

Credito: IMMAGINE: NASA, ESA, CSA, STScI, elaborazione delle immagini: Alyssa Pagan (STScI)