Guardate cos'ha catturato il Solar Orbiter: Riuscite a vedere l'intruso?

Il Solar Orbiter è un importante satellite per l'osservazione del Sole, sviluppato dall'ESA e lanciato nel 2020. Con i suoi potenti strumenti scientifici raccoglie dati della nostra stella che aiutano gli scienziati a studiarla nel miglior modo possibile. Questa volta, durante uno dei rilevamenti, ha catturato anche "un intruso". Ecco il video.

Lo scorso 3 gennaio 2023, gli strumenti del Solar Orbiter hanno infatti rilevato il transito del pianeta Mercurio, mentre attraversava il campo visivo del satellite, comparendo come un piccolo punto nero che si muoveva attraverso la faccia del Sole.

Nell'immagine che è possibile osservare in calce, ottenuta attrverso il Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI), Mercurio è visto proprio come un cerchio nero nella parte in basso a destra. È facilmente riconoscibile poiché nettamente diverso dalle macchie solari che si possono vedere più in alto sul disco solare.

Inoltre, nell'incredibile video allegato (fornito dall'ESA/NASA Space.com), è possibile vedere come l'Extreme Ultraviolet Imager (EUI) abbia filmato l'intero passaggio del pianeta. In particolare il transito di Mercurio che sembra quasi passare attraverso le enormi strutture gassose dell'atmosfera solare.

Il dott. Miho Janvier, dell'Institut d'Astrophysique Spatiale, in Francia, scienziato del progetto SPICE ed attualmente presso l'ESA, ha affermato: "Queste immagini sono incredibili. Non si tratta solo di guardare Mercurio che passa davanti al Sole, ma passa anche davanti ai diversi strati della sua atmosfera".

D'altronde, questi transiti planetari sono di enorme importanza scientifica per gli astronomi. Pensate che nei secoli passati venivano usati per calcolare le dimensioni stesse del nostro sistema solare. Anche recentemente, nello studio e la ricerca di esopianeti, questi transiti sono stati riconosciuti come il metodo più efficace per trovare oggetti celesti attorno ad altre stelle.

Inoltre, per il Solar Orbiter, questo particolare transito ha offerto una preziosa opportunità per calibrare gli strumenti scientifici. Come ha infatti spiegato il dott. Daniel Muller, scienziato del progetto presso l'ESA: "Il passaggio di Mercurio sul campo visivo è un dato certo. Quindi, qualsiasi luminosità registrata dallo strumento all'interno del suo piccolo punto nero deve essere per forza causata dal modo in cui lo strumento trasmette la luce, un fenomeno chiamato "point spread function" PSF (funzione di diffusione del punto). Quanto meglio questo è noto, tanto meglio può essere rimosso. Quindi, studiando questo evento, la qualità dei dati di Solar Orbiter può essere ulteriormente migliorata".

Non resta quindi che ammirare lo splendido video che, come altre foto senza precedenti del Solar Orbiter, lascia davvero senza fiato.

Crediti d'immagine: ESA & NASA/Solar Orbiter/PHI Team