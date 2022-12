Guardate cos'ha fotografato Hubble: Lascia senza parole

Il telescopio spaziale Hubble non vuole proprio andare in pensione. "Per nostra fortuna", ci sentiamo di affermare. Eccoci quindi per un altro appuntamento con le sue spettacolari immagini dell'Universo. Questa nuova foto lascia davvero senza fiato. Una vera "esplosione" di colori di una stella ormai distrutta.

Come noto, quando guardiamo nell'immensità dello spazio profondo facciamo un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, proprio come in questo caso. Infatti, la storia di questa immagine inizia ben 165.000 anni fa quando, una sconosciuta stella di tipo O presente nella Grande Nube di Magellano, divenne una supernova di tipo II.

Se l'umanità avesse avuto telescopi moderni già nel 3000 a.C., i sistemi automatizzati avrebbero potuto registrare il flebile segnale della stella morente in una porzione del cielo australe chiamata costellazione del Dorado. Infatti, la luce dell'esplosione, dopo esser stata irradiata in tutte le direzioni, ha viaggiato per circa 160.000 anni prima di colpire anche la Terra.

Il resto di quell'evento ha assunto la particolare forma che possiamo ora ammirare grazie ad Hubble. Una bellissima nuvola luminosa di gas in espansione che circonda una pulsar, una stella di neutroni super densa ed in rapida rotazione con un potente campo magnetico.

Le onde d'urto del nucleo stellare in fase di collasso, interagendo con la nebulosa, hanno fuso il gas diffuso nei particolari filamenti che vediamo. Inoltre, è possibile notare due regioni di gas, particolarmente calde e dense, che si sono allontanate dalla pulsar centrale in direzioni opposte, come "sparati" dal potente campo magnetico del nucleo.

La prima immagine di questa "esplosione stellare" risale addirittura al 1956 quando, l'astronomo, astronauta e ricercatore statunitense, Karl Henize ha registrato l'evento come parte di un'indagine sulle nebulose ad emissione nelle Nubi di Magellano.

Classificata come N49 (o anche LMC N49) negli anni è stata oggetto di diversi scatti ed analisi, dalla luce visibile all'infrarosso, utilizzando telescopi e tecnologie terrestri, fino all'arrivo di Hubble e della sua Wide Field Planetary Camera 2, che ha permesso di generare un'immagine composita il più precisa possibile.

Non resta quindi che ammirare la splendida "creazione" del telescopio spaziale, che potete apprezzare alla massima risoluzione sul sito ufficiale di ESA/Hubble. Inoltre, in una nostra precedente news vi abbiamo mostrato come Hubble regala immagini uniche come quest'altra foto incredibile.

Crediti d'immagine: ESA/Hubble & NASA, S. Kulkarni, Y. Chu