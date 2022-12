Guardate cosa ci ha regalato Hubble: Una maestosa galassia a spirale

Eccoci ad un altro appuntamento con le spettacolari immagini di Hubble, che con il suo attento occhio scruta l'Universo incessantemente da molti anni. D'altronde, il telescopio spaziale non vuole proprio andare in pensione. Questa nuova foto lascia davvero senza parole. Una maestosa galassia a spirale a 214 milioni di anni luce di distanza da noi.

Gli scienziati, hanno infatti utilizzato il telescopio spaziale Hubble della NASA per fotografare NGC 6956, una galassia a spirale barrata, un tipo di struttura galattica in cui le stelle sono poste al suo centro proprio come a formare una barra.

Questa galassia, che nella foto sembra quasi appoggiata su uno sfondo nero come la pece, si trova nella costellazione del Delfino ed è lontanissima da noi, a ben 214 milioni di anni luce di distanza, un vero viaggio indietro nel tempo.

Gli esperti si sono interessati ad NGC 6956, non solo ovviamente per la sua bellezza, ma per studiare le sue stelle variabili Cefeidi, che hanno la caratteristica particolare di illuminarsi ed attenuarsi a periodi regolari.

Poiché questa variazione è una funzione della loro luminosità, gli scienziati possono studiarla dalla Terra e confrontarla con la loro luminosità effettiva per calcolarne la distanza. Di conseguenza, queste stelle sono estremamente utili per determinare la posizione degli oggetti cosmici: una delle informazioni più difficili da misurare per gli oggetti extragalattici.

Inoltre, questa galassia contiene anche una supernova di tipo Ia, cioé l'esplosione di una nana bianca che stava gradualmente accumulando materia da una stella compagna. Così come le Cefeidi, la luminosità di questi tipi di supernove, e la conseguente velocità con cui si attenuano nel tempo, consente agli scienziati di calcolare la loro distanza.

Una curiosità è che, gli esperti, possono utilizzare le misurazioni raccolte dal telescopio spaziale Hubble, sulle Cefeidi e sulle supernove di tipo Ia, per affinare la comprensione del tasso di espansione dell'universo che, sapete con quale nome è conosciuto? Come costante di Hubble, appunto.

Non resta quindi che ammirare la splendida immagine che, come sempre, potete visionare alla massima risoluzione direttamente sul sito ufficiale del Goddard Space Flight Center della NASA, insieme ad altre incredibili foto del telescopio Hubble.

Crediti d'immagine: NASA, ESA e D. Jones (Università della California – Santa Cruz); Elaborazione: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)