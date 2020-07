Guardate questo Gundam RX-78-2 a grandezza naturale fare i suoi primi passi

A Yokohama in Giappone c’è una Gundam Factory dove in questo momento stanno costruendo un robot alto 18 metri e dal peso di 25 tonnellate, il più grande mai creato finora. Il 5 luglio 2020 su YouTube si è mostrato in un video che lo riprende durante una breve fase di test in cui muove le gambe e ruota il busto.

Nel sito web della Gundam Factory si può leggere: “La fabbrica di Gundam Yokohama che sarà sul molo di Yamashita, oltre a consentire ai visitatori di vedere un Gundam alto 18 metri, sarà anche in grado di mostrare loro l'esperienza e i processi di sviluppo fino al punto in cui sarà pronto e in grado di muoversi”.

I lavori sono iniziati a gennaio e il suo esordio è pianificato per ottobre 2020, ma molto probabilmente verrà rinviato a causa del coronavirus e della quarantena. I tecnici però stanno continuando i lavori sul robot gigante, regolando le parti meccaniche e modificando varie impostazioni per far sì che i movimenti siano fluidi e belli da vedere. Secondo un report di Popular Mechanics, questo Gundam sarà anche in grado di muovere le dita singolarmente.

Attualmente si trova nel porto di Yokohama, appena fuori Tokyo, e ci resterà per un anno o almeno fino a fine costruzione. Anche senza testa, però, fa decisamente impressione!

Esistono anche robot molto più piccoli che suscitano l'interesse di molti appassionati, soprattutto dei videogiocatori: Sony infatti sta pensando allo sviluppo di un compagno robot per giocatori solitari.