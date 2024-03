Guardate questa incredibile navicella spaziale mentre si schianta nell'atmosfera

Vedere il lancio di un razzo spaziale è un’esperienza affascinante, ma può esserlo anche una navicella al suo ritorno sulla Terra. È il caso della nuova capsula della Varda Space Industries, che ha compiuto il suo primo volo e che grazie ad una telecamera all’interno ci ha permesso di visualizzare le immagini in prima persona del suo rientro.

Il video - della durata di 5 minuti e che potete vedere in cima alla notizia - mostra una visuale unica nel suo genere, simile a ciò che vedrebbero gli astronauti in una capsula Soyuz durante il rientro nell’atmosfera.

Più nello specifico, si tratta della navicella denominata W-1, lanciata a bordo del Rocket Lab Photon, nel giugno del 2023. Lo scopo principale della missione era quello di testare specifiche tecnologie di produzione di farmaci. Incredibilmente, i test sono andati a buon fine, poiché i ricercatori sono riusciti a produrre il farmaco “ritonavir” (usato per il trattamento dell’HIV) all’interno della capsula, a gravità zero.

“Possiamo produrre medicinali nello spazio,” afferma Will Bruey, CEO di Varda. “Rimuovendo la gravità possiamo sviluppare farmaci che non potremmo fare sulla Terra. La gravità è come un parametro; se metti una manopola per il calore su un forno puoi creare molte ricette diverse. Allo stesso modo, se cambi la gravità, cambi i processi chimici per la formulazione farmacologica.” (E come sappiamo, la scarsa gravità ci aiutati anche a coltivare piante sulla Luna).

Insomma, l’intera missione si è rivelata un successo e gli addetti prevedono che questi test possano inoltre dimostrare l’affidabilità della capsula per il trasporto di esseri umani, in futuro. Nel frattempo, la NASA ha evitato una disastrosa collisione nello spazio con un satellite russo.