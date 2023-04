Guardate l'incredibile video del rover Perseverance che 'sforacchia' Marte

Immaginate che un robot stia bucherellando il suolo di un pianeta a circa 55 milioni di km da noi. Ecco, è quello che è accaduto giovedì 30 marzo, quando il rover Perseverance della NASA ha raccolto e immagazzinato il primo campione della nuova campagna scientifica della missione "Mars Sample Return". Il video è incredibile.

Quello che possiamo vedere dalle immagini della NASA/ESA, è che il rover sta esplorando la parte superiore del delta del cratere Jezero, mentre il team di scienziati sulla Terra, come in ogni nuova esplorazione, è pronto a studiare i dati della nuova area.

Perseverance ha infatti raccolto un totale di 19 campioni collocati in tre tubi di immagazzinamento, depositandone precedentemente già 10 sulla superficie marziana come parte integrante della campagna NASA-ESA "Mars Sample Return".

Il lavoro degli scienziati sarà poi quello di studiare i campioni riportati da Marte con le potenti apparecchiature di laboratorio presenti sulla Terra, per cercare eventuali segni di antica vita microbica, comprendendo meglio il ciclo dell'acqua che ha modellato la superficie e l'interno di Marte.

Quest'ultimo campione raccolto da Perseverance, estratto da una roccia che il team scientifico chiama "Berea", è il sedicesimo esemplare di roccia estratto dalla missione, vi sono infatti anche campioni di regolite ed atmosfera marziana.

Gli esperti ritengono che "Berea" si sia formata da depositi di roccia trasportati a valle da un antico fiume, dimostrando come il materiale potrebbe provenire da un'area ben oltre i confini del cratere Jezero, uno dei motivi che rendo il ritrovamento così promettente.

La Dott.ssa Katie Stack Morgan, del progetto "Perseverance" presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California, ha spiegato: "Le rocce di carbonato sulla Terra possono essere utili per preservare le forme di vita fossilizzate. Se le firme biologiche fossero presenti in questa parte del cratere Jezero, potrebbe essere benissimo una roccia come questa a custodire tali segreti".

Con questo nuovo, forse fondamentale, ultimo campione conservato al sicuro in una provetta nel ventre del rover, Perseverance continuerà a risalire il cratere Jezero, verso la sua prossima tappa, un'ansa nel letto (ormai asciutto) del fiume, un luogo che il team scientifico chiama "Castell Henllys".

Non resta quindi che ammirare le straordinarie immagini dell'instancabile rover NASA/ESA che, dopo aver dato prova di se come meteorologo marziano, ora si cimenta a bucherellare il suolo del "pianeta rosso".