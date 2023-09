Guardate le incredibili immagini di un satellite che si disintegra cadendo sulla Terra

Il cielo sopra l'Antartide è stato il palcoscenico di un evento spettacolare e altamente significativo per il futuro della sicurezza spaziale. Parliamo del satellite Aeolus, lanciato nel 2018 con la missione di osservare i venti su scala globale grazie a una tecnologia laser all'avanguardia.

Dopo cinque anni di servizio impeccabile, il satellite è stato ritirato, ma non in modo convenzionale. L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha sfruttato questa opportunità per testare una manovra di rientro assistito, una prima assoluta nel suo genere.

Questa manovra ha permesso all'ESA di calcolare con precisione il punto in cui il satellite avrebbe fatto il suo rientro ardente nell'atmosfera terrestre, minimizzando così il rischio che eventuali detriti non completamente bruciati potessero cadere in aree popolate (qui potrete osservare le immagini dell'evento).

Circa l'80% del satellite è andato in fumo, mentre il restante 20% ha superato indenne il rientro, secondo quanto riportato da Space.com. Ma la storia non finisce qui. L'approccio di rientro assistito ha anche ridotto il tempo in cui Aeolus sarebbe rimasto in orbita senza controllo, limitando ulteriormente il rischio di collisione con altri satelliti.

Ciò è particolarmente rilevante in un momento in cui il numero di satelliti attivi in orbita è aumentato esponenzialmente, passando da meno di mille nel 2010 a oltre 6.000 nel 2022. Con un tale affollamento, il rischio di possibili detriti spaziali cadenti sulla Terra è diventato una preoccupazione crescente.