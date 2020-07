Guardate Mac OS 8 tornare in vita grazie a un'app disponibile per ogni PC

Dopo aver trasformato Windows 95 in un’app nel 2018, lo sviluppatore Felix Rieseberg ha riservato lo stesso trattamento al vecchio sistema operativo Mac OS 8 rendendolo un’app Electron, in particolare avrebbe scelto un Macintosh Quadra del 1991. Al suo interno ci sono anche diversi programmi presi da un CD di demo di MacWorld del 1997!

L’app di Mac OS 8 è stata completamente scritta in JavaScript e sfrutta una macchina virtuale per emulare un Macintosh Quadra 900 con CPU Motorola. Al suo interno si possono trovare app come Netscape Navigator, Adobe Photoshop 3, Premiere, Illustrator 5.5 e anche giochi che hanno fatto la storia come Duke Nukem 3D, Oregon Trail, Civilization II e Dungeons & Dragons.

Nonostante lo stesso Rieseberg abbia confermato che Netscape Navigator non sia nemmeno in grado di aprire Google, l’impresa di portare Mac OS 8 in JavaScript è comunque degna di nota e permetterà agli appassionati di rivivere i primi gloriosi tempi di macOS. L’app macintosh.js pesa meno di 250 MB ed è disponibile per il download su GitHub in ogni versione (macOS, Windows e Linux).

Se invece volete rimanere nel 2020, macOS Big Sur è in arrivo per fine 2020 e già sono trapelate alcune informazioni interessanti: nell'ultima beta infatti sono stati trovati dei riferimenti al Face ID, in particolare codici riguardanti la funzionalità "PearlCamera".