Guardate che meraviglia: gli anelli di Urano catturati dal James Webb

Solo qualche giorno fa il telescopio James Webb ha scoperto qualcosa di unico nel lontano sistema Trappist-1, ma oggi è ritornato ad osservare il nostro Sistema Solare, mostrandoci qualcosa che solo la sonda Voyager 2 aveva catturato, nel 1986: Saturno e una serie di anelli che lo circondano, in tutto il loro splendore.

Oltre a questo il potente telescopio spaziale ha fatto un ulteriore importante scoperta, ma andiamo con ordine; ebbene sì, anche Urano - come Saturno - possiede degli anelli, seppur siano estremamente difficili da individuare. Il telescopio è riuscito a catturare 11 dei 13 anelli, anche se due di questi (quelli più interni) sono troppo tenui per essere visti chiaramente, apparendo come un unico anello.

Se avete visto altre foto di Urano prima d'ora, saprete che ha l'aspetto di una liscia sfera azzurra; ma gli strumenti ad infrarossi del James Webb hanno mostrato la vera dinamicità dell'atmosfera. Nell'immagine possiamo notare una zona luminosa, la quale è il Polo Nord del pianeta. Questa calotta polare di Urano ha delle caratteristiche uniche - appare quando il polo è diretto verso il Sole, in estate, per poi svanire in autunno.

Si tratta di un meccanismo estremamente misterioso per gli astronomi, che con queste immagini potrebbero invece riuscire a scoprire qualcosa in più. La sensitività degli strumenti è anche ciò che ci permette di vedere delle nuvole ai limiti della calotta polare: un segno dell'attività temporalesca interna al pianeta.

Infine il telescopio ha anche catturato la maggior parte delle 27 lune di Urano. Il tutto con una sola esposizione di 12 minuti e solo due filtri. Queste immagini saranno fondamentali per lo studio del pianeta in futuro, su cui c'è ancora molto da scoprire. D'altra parte gli scienziati ne sono certi: dobbiamo andare su Urano.

Credit immagine: NASA/ESA/CSA/STScI/Joseph DePasquale