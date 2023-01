Guardate che splendida foto della Terra vista dalla Luna: Uno scatto dall'atmosfera 'noir'

Il Korea Pathfinder Lunar Orbiter, meglio noto come Danuri, è la prima missione spaziale dell'agenzia spaziale sudcoreana KARI diretta verso la Luna. Partita il 5 agosto del 2022, recentemente ci ha regalato un magnifico scatto della Terra vista dall'orbita lunare. Una foto permeata di un'atmosfera tipicamente noir che lascia davvero senza parole.

Al contrario, infatti, delle famosissime immagini di Hubble e James Webb che sono, spesso, una colossale esplosione di colori, Danuri ci omaggia di una rappresentazione in bianco e nero del nostro pianeta e di una porzione lunare.

Come dichiarato dal Korea Aerospace Research Institute (KARI) in una nota, le immagini, scattate tra il 24 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023, mostrano la superficie del nostro satellite e la Terra, e sono state scattate da meno di 120 chilometri sopra la Luna.

"Danuri ha come compito quello di volare intorno alla Luna ogni due ore, scattando immagini e video che saranno utilizzati per selezionare potenziali siti per un futuro sbarco sulla Luna nel 2032", hanno aggiunto dal Centro Spaziale Nazionale.

L'orbiter, infatti, inizierà la sua missione scientifica il mese prossimo, effettuando la mappatura e l'analisi del terreno lunare e la misurazione della forza magnetica e dei raggi gamma. Testerà, inoltre, una nuova tecnologia sperimentale di comunicazione, nota come "internet spaziale", trasmettendo appunto foto e video sulla Terra.

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha salutato con entusiasmo e soddisfazione ai successi ottenuti finora da Danuri, affermando senza ombra di dubbio come questo sia un "momento storico" per il programma spaziale del paese.

D'altronde la Repubblica di Corea ha elaborato piani molto ambiziosi per il suo futuro nello spazio, compreso l'atterraggio di veicoli sulla Luna entro il 2032 e, addirittura, su Marte entro il 2045. Stati Uniti, Europa, Cina e Russia hanno ora un altro contendente in questa nuova corsa allo spazio.

Ora, quindi, non resta che ammirare la splendida foto della Terra e della Luna "in abito scuro", in attesa di ritornare sulla Luna ancora una volta.

Crediti immagine: AFP