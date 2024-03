'Se guardi questo video ti dò 5 Euro': nuova truffa spopola in Italia su Whatsapp

Solo qualche ora fa su queste pagine abbiamo parlato del nuovo malware che si sta diffondendo tramite messaggi vocali. Oggi, come riportato dal Corriere della Sera, si discute di una nuova truffa che sta spopolando in Italia.

Tutto inizia con una promessa: “se guardi questo video ti accreditano 5 Euro su PayPal”. Tutto molto bello, e semplice, ma come spiegato si tratta solo della porta d’ingresso per una truffa ben più complessa che ha ramificazioni anche all’estero. Coloro che cadono nel tranello, infatti, potrebbero vedersi sottrarre fino a 1500 Euro, con la promessa da parte dei truffatori di vederseli raddoppiati.

Il tutto prende il via tramite Whatsapp, dove le vittime vengono adescate con la promessa di facili guadagni (come avviene in altre circostanze simili). I malviventi guadagnano al fiducia accreditando effettivamente 5 Euro sull’account PayPal dopo che l’utente ha guardato pochi secondi di un video e dopo aver inviato uno screenshot al numero di telefono. A questo punto però si viene reindirizzati ad un’altra persona su Telegram: qui prende il via uno schema Ponzi che a sua volta porta all’ingresso in un gruppo che è già stato chiuso in passato e che conterebbe oltre 3mila iscritti. Qui, i presunti guru che promettono guadagni facili pubblicano una serie di istruzioni su come trasferire il denaro da moltiplicare: gli utenti vengono invitati ad iscriversi a varie piattaforma di exchange di criptovalute come Wise, CoinBase, Bitget e ChangeNow tramite link referrall. A questo punto parte un circolo vizioso che porta appunto a continui movimenti di denaro che, alla fine, non fanno altro che generare perdite fino a 1500 Euro.

Roberta Cosentino de Il Corriere della Sera racconta in un articolo come funziona questo schema Ponzi che sta traendo in inganno molte persone.