Più guardiamo un oggetto da lontano e più ci appare piccolo? Non sempre

Una nuova ricerca pubblicata dalla Royal Astronomical Society sembra confermare il fatto che, nonostante pensiamo che gli oggetti grandi debbano apparire più piccoli man mano che si allontanano da noi, questo è controintuitivamente falso quando osserviamo l'universo lontano.

"La classificazione morfologica delle galassie radio distanti esplorate con simulazioni tridimensionali", è questo il nome del lavoro degli astrofisici dell'Università del Kent, che hanno simulato lo sviluppo dei più grandi oggetti dell'universo per provare a spiegare come si sono formate le galassie. Guardare l'universo lontano equivale, infatti, ad osservarlo in uno stato passato, quando ancora era in formazione. Se si osserva sufficientemente lontano si possono vedere le galassie crescere, letteralmente, e i buchi neri supermassicci fare quello che solitamente fanno i buchi neri supermassicci, cioè espellere materia. Materia che in alcuni casi ha formato, poi, gli oggetti più grandi dell'universo, le cosiddette galassie radio giganti. Oggetti così enormi che, anche muovendosi alla velocità della luce, ci vorrebbero diversi milioni di anni per attraversarne una. E che a volte posso scontrarsi e dare vita a incidenti cosmici catastrofici.

Il professor Michael D. Smith, del Centre for Astrophysics and Planetary Science, si aspettava di scoprire che, simulando oggetti tanto lontani nell'universo, questi sarebbero apparsi più piccoli, ma in realtà ha trovato il contrario. Il fatto che le galassie radio vengano alimentate da getti gemelli che gonfiano i loro lobi e creano cavità giganti è ben noto da molto tempo e il team ha quindi effettuato delle simulazioni utilizzando il supercomputer Forge, generando idrodinamica tridimensionale e ricreando gli effetti di questi getti; confrontando poi le immagini risultanti dalle simulazioni con le osservazioni dirette delle galassie. Le differenze sono state valutate utilizzando un nuovo indice di classificazione, il Limb Brightening Index (LB Index), che misura le modifiche all'orientamento e alle dimensioni degli oggetti.



Smith ha poi affermato che "Quando guardiamo lontano nell'universo lontano, stiamo osservando gli oggetti nel passato, quando erano giovani. Ci aspettavamo di scoprire che questi giganti lontani sarebbero apparsi piccoli. Con nostra sorpresa, abbiamo scoperto che questi giganti appaiono ancora enormi anche se sono così lontani. A causa della distanza, gli oggetti che abbiamo osservato sono estremamente deboli, il che significa che possiamo vedere solo le parti più luminose di essi, i punti caldi. Questi punti caldi si verificano ai margini esterni della galassia radio e quindi sembrano più grandi che mai, confondendo le nostre aspettative iniziali".



La conferma di una "legge" controintuitiva, quindi, che però era già nell'aria. L'universo si comporterebbe, a grandi distanze, come una specie di lente di ingrandimento.