Il Guardian: TikTok sta applicando la censura a livello locale. La società si difende

Bufera per TikTok, il popolare social network utilizzato soprattutto tra i più giovani. Un rapporto pubblicato da The Guardian ha rivelato che ByteDance, la società proprietaria dell'app, avrebbe messo in atto delle politiche di censura che portano alla cancellazione di determinati argomenti in alcune aree.

In Cina ad esempio sarebbero state censurate tutte le menzioni di argomenti già vietati su internet, come le proteste di Hong Kong e le critiche al governo. La censura però si sarebbe abbattuta anche in altri paesi.

In Turchia è stata segnalata la rimozione tutte le menzioni di figure o idee religiose non musulmane, e tutti i contenuti della comunità LGBTQ. Tra i post nascosti figurerebbero menzioni o rappresentazioni di Gesù e gli angeli, Ghandi ed immagini di persone dello stesso sesso che si tenevano per mano. In alcuni frangenti sarebbe stata rilevata anche la censura per i contenuti che mostravano l'uso di alcol da parte degli adulti, che ovviamente non è illegale.

Il Guardian ha anche affermato che argomenti che su social network come Twitter e YouTube sono oggetto di discussione, come Donald Trump ed i conflitti religiosi, sono stati definitivamente vietati da TikTok.

ByteDance dal suo canto si è difesa affermando che le linee guida del Guardian sono "obsolete" in quanto aggiornate dopo maggio 2019: "le linee guida in questione sono obsolete e non più utilizzate. Oggi adottiamo approcci localizzati, tra cui moderatori e contenuti locali, oltre che politiche di moderazione e perfezionamento globali che si adattano in base alle nazioni".

A riguardo si è già aperta una discussione: in molti sostengono che attraverso questo approccio TikTok starebbe mantenendo fede alla sua natura, in quanto non è nata come un social network, mentre altri sostengono che l'app starebbe semplicemente rispettando le regole delle nazioni in cui viene scaricata.

Di recente TikTok è diventata l'app più scaricata del mondo.