Le guardie britanniche devono seguire le regole anche se svengono

Esistono tanti lavori al mondo ed alcuni di essi richiedono una certa compostezza, resistenza e, soprattutto, decoro. Queste tre caratteristiche sono racchiuse all'interno della figura della guardia reale del Regno Unito, noti in tutto il mondo per il loro portamento. Tra i protocolli da seguire devono perfino imparare a svenire correttamente.

I soldati devono imparare a "svenire sull'attenti", motivo per cui le fotografie che mostrano una guardia collassata di solito mostrano il soggetto sdraiato a faccia in giù con le braccia lungo i fianchi. Il risultato? "Probabilmente un naso rotto e un sacco di denti mancanti", ha dichiarato il maggiore Dai Bevan delle guardie gallesi.

Uno di questi svenimenti è accaduto recentemente in diretta mondiale durante il funerale della regina Elisabetta II (che è stata seppellita all'interno di una bara di piombo). Il protocollo è stato mantenuto sia da parte del sofferente - che è caduto sul pavimento come gli è stato insegnato - sia da parte degli altri soldati, che non hanno mosso un muscolo per aiutare lo sventurato.

La causa di tutti questi svenimenti? La maggior parte delle volte è il caldo e nello specifico dei colpi di calore, di solito a causa di un'esposizione prolungata ai raggi solari. A proposito, vi siete mai chiesti per quale motivo i cappelli della guardia reale inglese sono così alti?