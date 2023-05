Guarire dal daltonismo? Semplice con questi funghi psichedelici

Un uomo di 35 anni con daltonismo, ha sperimentato miglioramenti duraturi nella sua capacità di distinguere i diversi colori dopo aver assunto... funghi magici! Scopriamo il bizzarro studio.

Dopo il fungo che mangia la plastica, questi straordinari esseri viventi sembrano non smettere di stupirci secondo uno studio pubblicato su Drug Science, Policy and Law. In questo caso troviamo un soggetto che soffriva della forma più comune di daltonismo, nota come lieve deuteranomalia. Si tratta di una condizione che colpisce circa il 5% degli uomini e lo 0,4% delle donne, causata da un difetto all'interno dei coni sensibili alla lunghezza d'onda media.

Gli autori dello studio spiegano come l'uomo avesse precedentemente sperimentato un miglioramento della visione dei colori dopo aver utilizzato varie droghe psichedeliche, ragion per cui ha deciso di documentare questi cambiamenti auto-somministrandosi il test di Ishihara. È un test che viene spesso utilizzato per valutare il daltonismo, costituito da una serie di mosaici composti da punti colorati, disposti in modo da formare forme visibili solo a chi sa distinguere i diversi colori.

Poco prima di prendere una dose di funghi, il soggetto ha raggiunto un punteggio di base di 14 nel test, considerando che un punteggio di 17 o superiore è ritenuto "normale" nella visione dei colori, mentre punteggi uguali o inferiori a 13 sono classificati come deficit della visione dei colori (CVD).

Subito dopo aver effettuato il test, il soggetto ha ingerito ben 5 grammi di funghi allucinogeni essiccati riportando (ovviamente) sensazioni positive. Risomministrando il test di Ishihara 12 ore dopo, il suo punteggio era salito a 15. Ma il dato realmente sorprendente deve ancora arrivare.

Ripetendo il test ancora una volta dopo 24 ore, l'uomo ha raggiunto un punteggio di 18, che è superiore al limite richiesto per la normale visione dei colori. Incredibilmente però, il suo punteggio alla fine ha raggiunto il picco di 19 punti l'ottavo giorno dopo l’assunzione dei funghi, ed è rimasto stabile a 18 fino a quattro mesi dopo. Inoltre, quando gli autori dello studio hanno somministrato il test di Ishihara più di un anno dopo, il paziente ha ottenuto ugualmente un punteggio decisamente positivo di 16 punti.

Naturalmente, il fatto che il soggetto abbia autosomministrato tutti i test fino a questo punto mette in serio dubbio l'attendibilità dei dati. Tuttavia, gli autori dello studio affermano che: "Un singolo uso di psilocibina (sostanza contenuta nel fungo) può produrre miglioramenti parziali nella CVD che si estendono oltre il periodo di effetto acuto, nonostante questa condizione derivi tipicamente da un difetto genetico".

Nonostante vi siano funghi che proteggono gli scarabei, gli autori non sono in grado di identificare il meccanismo alla base dei miglioramenti dell'uomo. Ipotizzano però che gli psichedelici possano indurre "alterazioni nell'elaborazione visiva di livello superiore" all'interno della regione V4 del cervello, che è centrale per la percezione del colore.