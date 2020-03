Guarito il secondo paziente al mondo dall'HIV. Nessuna infezione dopo quasi 3 anni

Secondo un nuovo studio pubblicato su The Lancet HIV, un paziente è stato guarito dall'HIV dopo aver subito un trattamento di trapianto di cellule staminali, e non è stata trovata nessuna traccia di infezione 30 mesi dopo aver interrotto il trattamento tradizionale. Si tratta del secondo paziente al mondo a guarire dal virus.

"Abbiamo testato una serie considerevole di siti in cui l'HIV piace nascondersi e sono praticamente tutti negativi per un virus attivo", ha dichiarato Ravindra Gupta, autrice principale dello studio pubblicato, all'Agence France-Presse. Il paziente, Adam Castillejo, che ha rivelato la sua identità questa settimana, ha 40 anni, gli è stato diagnosticato l'HIV nel 2003 ed è stato in cura per mantenere la malattia sotto controllo dal 2012. Più tardi, quell'anno, all'uomo gli fu diagnosticato un Linfoma di Hodgkin in stato avanzato, un cancro mortale.

Nel 2016 l'uomo subì un trapianto di midollo osseo per curare il cancro del sangue, ricevendo cellule staminali da donatori con una mutazione genetica che impedisce all'HIV di prendere piede. Una mutazione genetica presente in meno dell'uno per cento degli europei. I test virali del liquido cerebrale, del tessuto intestinale e del tessuto linfoide di Castillejo, più di due anni dopo l'interruzione del trattamento antiretrovirale, non hanno mostrato infezione attiva.

"È abbastanza difficile immaginare che ogni traccia di un virus che infetta miliardi di cellule sia stata eliminata dal corpo", afferma la donna. I ricercatori avvertono che i risultati ottenuti non hanno costituito una cura generalizzata per l'HIV. Il trattamento di Castillejo è stata "l'ultima spiaggia" poiché il tumore del sangue lo avrebbe probabilmente ucciso senza alcun intervento, secondo Gupta.

Ci sono stati, infatti, molti altri pazienti che hanno subito un trattamento simile ma sono molto lontani dalla guarigione. I ricercatori stanno attualmente valutando se i pazienti affetti da forme di HIV resistenti ai farmaci potrebbero essere idonei per i trapianti di cellule staminali in futuro. "Esiste un tasso di mortalità del 10% nel fare un trapianto di cellule staminali", dichiara la donna. Sharon Lewin, un esperto di malattie infettive all'Università di Melbourne e membro dell'International AIDS Society, ha affermato che il caso di Castillejo è "eccitante". "Ma dobbiamo anche metterlo nel contesto: curare le persone con HIV attraverso un trapianto di midollo osseo non è un'opzione praticabile su qualsiasi tipo di scala", afferma infine l'uomo.