Guatemala e Messico: nell'era pre-colombiana erano più simili di quello che crediamo

Un nuova indagine condotta negli antichi siti storici di Tikal (Guatemala) e Teotihuacán (Messico) ha portato alla luce un aspetto molto interessante: entrambi sembrerebbero condividere delle caratteristiche architettoniche molto simili, che potrebbero accumunare i due luoghi e la loro storia antica molto più di quello che credevamo fino ad adesso.

Tikal era un'antichissima città Maya, situata in Guatemala (nel dipartimento di Petén). Le sue rovine, oggi, si trovano circondati da una fitta parte di foresta pluviale e questa sua locazione, nell'antichità, le consentì di essere, per un tempo non ancora definito con precisione dagli storici, uno dei centri di potere e religiosi più importanti di tutta la Mesoamerica.

La sua storia sarebbe stata stravolta dall'arrivo di un altro grande centro di potere, quello di Teotihuacán - situato nella Valle del Messico, a 40 km dall'odierna capitale della nazione.

Si ritiene che questa città venne fondata intorno al 100 a.C., divenendo in poco tempo uno dei più ricchi centri urbani dell'intera America pre-colombiana. Sin dalla sua costruzione, i sovrani diedero il via ad una campagna di edificazione di monumenti sacri, come le imponenti piramidi i cui resti caratterizzano il sito ancora oggi.

Si ritiene che intorno al 378 d.C., Teotihuacan arrivò a confrontarsi contro i Maya, proprio a Tikal. Nel giro di pochi anni, attraverso una politica principalmente matrimoniale, i sovrani teotihuacani riuscirono ad infiltrarsi nelle linee di successione di Tikal, influenzandone la politica e la vita sociale in generale.

Questo cambiamento si rifletté inevitabilmente nella cultura della città maya. Sempre più piramidi, monumenti sacri ed edifici pubblici iniziarono ad imitare l'iconografia di Teotihuacán e questo aspetto sembrerebbe essere confermato da un nuovo studio condotto dalla Brown University.

Il progetto di ricerca, iniziato nel 2018, ha portato gli esperti ad indagare nel cuore di Tikal con sofisticate tecnologie, come il LIDAR - quella tecnica di telerilevamento del suolo, che porta ad avere una mappa tridimensionale del sito d'interesse, includendo anche ciò che non è stato mai portato alla luce (se siete interessati, ne abbiamo parlato anche qui, in merito alla scoperta di un'antica città perduta dei Maya dietro un ranch).

Grazie a questo strumento, i ricercatori sono riusciti a rilevare una piramide sepolta, con una struttura interna impossibile da non accumunare con la configurazione della piazza di Teotihuacán, la cosiddetta "Citadel".

A questa scoperta si è aggiunto, la scorsa estate, il ritrovamento, nell'area meridionale di Tikal, di vari reperti che, ancora una volta, ricordano l'iconografia tipica dell'antica città messicana, come un bruciatore d'incenso con sopra alcune immagini di un dio della pioggia tipico della cultura teotihuacana o dei particolari frammenti di ceramica.

Quest'ultimi si potrebbero rivelare fondamentali per riscrivere la storia di queste due città pre-colombiane, perché sembrerebbero, secondo alcune analisi, essere datati molto prima del 378 d.C. - almeno un secolo prima. Questo, quindi, significherebbe che i rapporti tra i due centri di potere del Guatemala e del Messico pre-colombiano si fossero instaurati molto prima di quello che ci si poteva aspettare.