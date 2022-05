Gucci apre alle criptovalute: accetterà pagamenti in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Shiba

Anche il marchio Gucci si apre alle criptovalute. La casa di moda ha infatti annunciato che inizierà ad accettare i pagamenti in criptovalute in alcuni negozi selezionati, nell’ambito dei suoi esperimenti con cui sta esplorando il mercato.

Il progetto pilota sarà lanciato in alcuni negozi americani alla fine del mese, ma entro l’estate potrebbe approdare anche in tutti i negozi americani secondo Vogue Business che ha lanciato la notizia in anteprima.

Le criptovalute che saranno accettate includono Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu e cinque stablecoin legate al dollaro USA. I pagamenti con criptovalute presso i negozi Gucci avverranno attraverso un codice QR che verrà inviato al cliente via mail, il quale potrà allegare il proprio wallet e quindi completare la transazione.

Gucci è una delle aziende che ha puntato maggiormente su criptovalute e blockchain: il marchio di moda ha un team specifico legato al Web3 d il suo Gucci Garden su Roblox ha raggiunto quota 19 milioni di visitatori. Inoltre, a conferma di come voglia cavalcare questo trend, Gucci ha anche creato delle skin per Animal Crossing e Pokemon Go ed ha acquistato alcuni immobili digitali su The Sandbox.

Sempre sul metaverso di Roblox, il marchio ha lanciato una borsa virtuale che è stata venduta per oltre 4000 Dollari, superando il prezzo del mondo reale.

Ad aver fatto da apripista a test di questo tipo è stataTesla che sta testando i pagamenti in Doge, per il merchandising. Sono sempre più però i marchi che stanno puntando sulle criptovalute.

A proposito di quotazioni, in giornata odierna il mercato delle criptovalute sta registrando un rimbalzo dopo giorni di calma apparente.