Gué Pequeno l'ha fatto: ha scelto la cover di Schwarzenegger per il suo iPhone 11 Pro

Vi abbiamo già parlato su queste pagine della cover ufficiale per iPhone 11 Pro di Arnold Schwarzenegger, realizzata a partire da uno scherzo e diventata un "oggetto di culto" per il mondo del Web. Ebbene, sembra che un personaggio noto abbia ricevuto questa speciale custodia per Natale.

Infatti, il rapper italiano Gué Pequeno ha pubblicato, ovviamente sul suo profilo Instagram ufficiale, alcune foto che lo ritraggono mentre utilizza il suo iPhone 11 Pro con la cover di Schwarzenegger. Cosimo Fini, questo il vero nome dell'artista, ha anche effettuato lo zoom sulla custodia in una delle sue Storie, giusto per far notare anche ai meno attenti quanto raffigurato sulla cover.

Vi ricordiamo che la custodia coinvolta può essere acquistata dallo store ufficiale dell'ex Governatore della California: il prezzo è fissato a 20,74 euro. Inutile dire che la custodia sta andando a ruba tra gli appassionati del mondo del cinema, visto che la "foto" presente sulla cover rappresenta un fermo immagine estrapolato dalla storica pellicola "Commando" del 1985 di Mark L. Lester.

Insomma, Schwarzenegger ne ha fatta un'altra delle sue e il rapper Gué Pequeno sembra aver particolarmente apprezzato. Se siete interessati alle gesta dell'ex Governatore della California, vi consigliamo di seguirlo sul suo profilo Instagram ufficiale, dove pubblica spesso dei contenuti relativi alla sua vita attuale.