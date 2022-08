Guerra tra Cina e Taiwan? TSMC: 'nostre fabbriche inutilizzabili in caso di invasione'

La tensione tra Cina e Taiwan è altissima in questi giorni, soprattutto dopo la notizia secondo cui la Speaker della Camera dei Rappresentanti degli USA, Nancy Pelosi, potrebbe visitare l’isola già quest’oggi.

Taiwan è centrale per l’economia globale in quanto sede del colosso TSMC che è il primo produttore di chip al mondo. Sulla questione è intervenuto il presidente della società, Mark Liu, il quale ha affermato che in caso di guerra tra Cina e Taiwan “non vincerebbe nessuno”. Nel ricordare che il popolo di Taiwan è abituato alla democrazia, Liu ha anche lanciato un avvertimento: i 23 milioni di abitanti non accetterebbero alcun cambiamento forzato.

Ma, soprattutto, “nessuno può controllare TSMC con la forza. Se si prende il controllo con una forza militare o un’invasione, le fabbriche di TSMC sarebbero inutilizzabili”. Poco dopo il dirigente è sceso nei dettagli ed ha osservato che “poiché si tratta di strutture di produzione così sofisticate, dipendono dalla connessione in tempo reale con il mondo esterno, ma anche dai materiali, sostanze chimiche, pezzi di ricambio, software di ingegneria e diagnosi” che sono legate a forniture di altri paesi provenienti da Asia, Europa ma anche dagli Stessi Stati Uniti. Liu ha voluto precisare che proprio a causa di questa interconnessione, TSMC può lavorare solo se le economie interessate vivono un periodo di pace.

Qualche mese fa alcuni esperti avevano ipotizzato come TSMC potrebbe essere al centro di una guerra tra USA e Cina.