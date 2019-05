Guerra commerciale USA-Cina, MSI sposta parte della produzione in Taiwan

Micro-Star International (MSI) ha annunciato di aver trasferito parte della produzione in Taiwan al fine di minimizzare quanto più possibile l'eventuale impatto provocato dalla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina.

L'annuncio è stato dato dal presidente della società, SC Chiang, il quale ha svelato che un piccolo volume di schede madri destinato agli States ora viene prodotto in Taiwan. E' stata incrementata anche la capacità produttiva locale di notebook, che è passata dalle precedenti 1.000 unità al mese alle attuali 25.000, con le scorte di magazzino negli Stati Uniti in grado di durare da 2 mesi e mezzo a 3 mesi.

Il mercato statunitense contribuisce in maniera sostanziale al fatturato annuale di MSI, in una percentuale di circa il 25% del fatturato complessivo. E' proprio per questa ragione che la società, ha deciso di spostare la produzione, per evitare di incappare nei dazi del 25% imposti da Trump che avrebbero potuto avere un impatto anche sui prezzi finali.

Chiang ha detto di essere pienamente fiducioso sul fatto che le spedizioni della principale linea di prodotti di MSI, i notebook da gaming, possano mantenere una crescita annuale minima del 10% nel 2019.

Al Computex di Taipei, MSI ha presentato i nuovi laptop per il gaming GT76 Titan e GE65 Raider, oltre che una vasta gamma di periferiche.