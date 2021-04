È guerra per i diritti tv della Serie A: Sky presenta ricorso contro DAZN

Mentre si parla della possibilità di sdoppiare il pacchetto 2 della Serie A per favorire il ritorno in gioco di OTT come Amazon, Sky non si arrende ed ha presentato ricorso contro l'assegnazione dei diritti tv della Serie A 21-24 a DAZN.

La notizia è stata riportata da Milano Finanza, secondo cui la pay tv di Comcast avrebbe presentato ricorso d'urgenza presso il tribunale, impugnando la delibera d'assegnazione del pacchetto comprensivo di tutte le 380 partite di Serie A a DAZN, per una somma da 840 milioni di Euro.

I legali di Sky sostengono che con questa decisione avrebbe violato la "no single buyer rule" stabilita dalla Legge Melandri, che vieta ad un singolo broadcaster di "acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette".

Occorre però precisare che il pacchetto acquisito da DAZN comprende tutte le 10 partite per ogni turno di Serie A, ma 3 di queste saranno trasmesse in co-esclusiva insieme ad un altro broadcaster che ancora non è stato deciso e che potrebbe essere o Sky o Amazon.

È in programma quest'oggi una nuova, infuocata, assemblea di Lega dove si dovrà decidere cosa fare con il pacchetto 2. Sullo sfondo però c'è anche la questione Superlega che è stato al centro di polemiche negli ultimi giorni.