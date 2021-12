La Guerra degli Emù: quando l'Australia perse una guerra contro degli uccelli

Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato di una delle guerre più ridicole della storia, la "Guerra delle uova" del 1863. Molti di voi ci hanno fatto sapere però che è esistita un'altra guerra ancora più imbarazzante della prima: la Guerra degli Emù, quando l'Australia perse la sua battaglia contro degli uccelli. Vediamo di che si tratta.

Tutto iniziò dopo la conclusione della prima guerra mondiale nel 1918. Ai veterani del primo conflitto mondiale vennero assegnati dei terreni per dedicarsi all'agricoltura nell'Australia occidentale. Purtroppo, però, a causa della Grande Depressione nel 1929 molti contadini veterani videro il prezzo del grano calare vertiginosamente e, se non supportati, minacciarono il governo di non consegnare più la loro materia prima.

I problemi non finirono qui, perché nel territorio arrivano 20.000 emù che migrarono in questa zona dopo la fine della stagione riproduttiva. Questo luogo era perfetto per i pennuti, ma i loro grandi numeri consumarono e distrussero molti raccolti. Non solo: danneggiarono anche le recinzioni intorno a loro permettendo ad altri animali selvatici di entrare.

Gli agricoltori, disperati, si rivolsero al Governo e chiesero di poter utilizzare l'artiglieria pesante (come fucili e mitragliatrici) contro gli uccelli. Il ministro della Difesa, George Pearce, accettò ma a patto che le armi dovevano essere utilizzate solo dal personale militare e che gli agricoltori avrebbero pagato cibo, alloggio e munizioni per i soldati.

I militari iniziarono le loro operazioni nel 1932. Le forze militari erano guidate dal maggiore Meredith della settima batteria pesante della Royal Australian Artillery e i soldati erano equipaggiati con due mitragliatrici Lewis e 10.000 colpi. I primi tentativi non furono fruttuosi come si sperava e, anzi, gli uccelli quando erano circondati tendevano a dividersi in gruppi più piccoli, così da rendere difficoltosi gli attacchi nemici.

Le cose non andarono per nulla meglio e, dopo sei giorni, erano stati uccisi soltanto 50 emù. Il maggiore Meredith, sorpreso dalla tenacia degli emù, li paragonò ai guerrieri Zulu del Sud Africa per la loro velocità. Dopo che i militari si ri-organizzarono, riuscirono ad uccidere in due giorni, il 13 nel novembre del 1932, circa 40 emù. Il 10 dicembre la conta delle morti era di 986 emù con 9860 proiettili e, secondo il maggiore Meredith, 2.500 furono feriti mortalmente.

Il problema non venne risolto in nessun modo e nel 1934, 1943 e 1948 gli agricoltori chiesero nuovamente aiuto al Governo... che decise di rifiutare le richieste. Venne quindi attuato un sistema di taglie che funzionò molto bene: 57.034 taglie vennero riscosse in un solo periodo di 6 mesi, ma la situazione non migliorò lo stesso (anche negli Stati Uniti ci fu una piaga simile, ma per colpa degli scoiattoli).

Gli emù non vennero mai sconfitti e attualmente ci sono circa 600.000-700.00 esemplari vivi in Australia.