La guerra d'Europa più breve della storia è durata la bellezza di 38 minuti, ecco tra chi

La poco conosciuta guerra anglo-zanzibariana del 1896 è generalmente considerata la guerra più breve della storia, della durata di un totale di 38 minuti.

Tutto inizia con il trattato Helgoland-Zanzibar tra Gran Bretagna e Germania nel 1890. Questo trattato ha effettivamente stabilito sfere di influenza tra le potenze imperiali nell'Africa orientale; Zanzibar fu ceduta all'influenza britannica.

Con questa nuova influenza, la Gran Bretagna dichiarò Zanzibar un protettorato dell'Impero britannico e si mosse per installare il proprio “Sultano fantoccio" per prendersi cura della regione. Hamad bin Thuwaini, è questo il nome dell’uomo che ricevette tale incarico.

Hamad governò questo protettorato relativamente pacifico per poco più di 3 anni fino a quando, il 25 agosto 1896, morì improvvisamente nel suo palazzo. Alcune ricostruzioni vedono il cugino del sultano, Khalid bin Barghash, il fautore dell’omicidio tramite avvelenamento. Tale teoria sarebbe sostenuta dal fatto che, immediatamente dopo la morte di Hamad, Khalid si sarebbe già insediato nel palazzo. Quindi, senza approvazione britannica, divenne sultano.

Potete ben immaginare cosa avvenne dopo: la Gran Bretagna intimò a Khalid di dimettersi, tuttavia l’uomo ignorò gli avvertimenti e, anzi, radunò le sue forze attorno al palazzo. La forza bellica dei zanzibarini non era da sottovalutare, dato che gli armamenti sono stati donati dai britannici a Hamad.

Allo stesso tempo, gli inglesi avevano già due navi da guerra ancorate nel porto, la HMS Philomel e la HMS Rush, e le truppe furono rapidamente inviate a terra per proteggere il consolato britannico, rappresentato da Basil Cave, e per impedire alla popolazione locale di ribellarsi.

Anche se Cave aveva una presenza armata significativa nel porto, sapeva di non avere l'autorità per aprire le ostilità senza l'espressa approvazione del governo britannico. Per prepararsi a tutte le eventualità, quella sera inviò un telegramma al Ministero degli Esteri affermando: "Siamo autorizzati, nel caso in cui tutti i tentativi di soluzione pacifica si rivelassero inutili, a sparare sul Palazzo da parte degli uomini di guerra?" In attesa di una risposta da Whitehall, Cave ha continuato a inviare ultimatum a Khalid, ma senza successo.

Il giorno successivo, altre due navi da guerra britanniche entrarono nel porto, la HMS Racoon e la HMS St George, quest'ultima a bordo del contrammiraglio Harry Rawson, comandante della flotta britannica nell'area. Finalmente giunge la comunicazione della Corona:

“Sei autorizzato a adottare qualsiasi misura ritieni necessaria e sarai supportato nella tua azione dal governo di Sua Maestà. Tuttavia, non tentare di intraprendere alcuna azione che non sei certo di riuscire a portare a termine con successo.

Alle ore 9 del 27 agosto, fu dato l'ordine alle navi britanniche nel porto di iniziare a bombardare il palazzo. Alle 09:02 la maggior parte dell'artiglieria di Khalid era stata distrutta e la struttura in legno del palazzo aveva iniziato a crollare con 3.000 difensori all'interno. Due minuti dopo l'inizio dell’assedio, si dice che Khalid sia scappato attraverso un'uscita sul retro del palazzo, lasciando i suoi servitori e combattenti a difendere il palazzo da soli.

Alle 09:40 i bombardamenti erano cessati, la bandiera del Sultano era stata abbassata e la guerra più breve della storia era ufficialmente terminata dopo soli 38 minuti.

Per una guerra così breve, il tasso di vittime è stato sorprendentemente alto con oltre 500 combattenti di Khalid uccisi o feriti, principalmente a causa dei proiettili esplosivi che impazzano sulla fragile struttura del palazzo.

